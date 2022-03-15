Чеський уряд закликає українських громадян не концентруватися у Празі.

Чехія уже не справляється з потоком українських біженців, які шукають порятунку від вторгнення в Україну фашистської Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс в ефірі інформаційного телемарафону.

"Чехія вже не справляється з тим потоком. Прага вже переповнена, тут не можна вже знайти місце проживання. Тут не можна вже знайти школу для українських дітей. І ми як посольство і чеський уряд закликаємо українських громадян не концентруватися у Празі", - сказав посол.

Він закликав співвітчизників не зупинятися в чеській столиці, а їхати далі в регіони країни.

"Закликаємо їхати в регіони, де не менш сердечно приймають, але там ще залишилось трохи місць", - зазначив дипломат.

За його словами, чеський уряд звернувся до європейських партнерів із закликом активніше долучитися до розміщення у себе українських біженців, адже Чехія відчуває, що той потік, з яким вона здатна була впоратись, практично досягнутий.

Як повідомляв УНІАН, за даними управління Верховного комісара ООН з прав людини кількість біженців з України за кордон вже перетнула позначку в три мільйони осіб.

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