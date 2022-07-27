Президент наголосив, що серед найголовніших завдань генпрокурора є притягнення Росії до відповідальності за війну.

Президент Володимир Зеленський прокоментував затвердження Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні до українців.

"Сьогодні Верховна Рада України погодила призначення нового генерального прокурора, ним став Андрій Костін. Людина порядна, професійна, уміє працювати системно", - зазначив Зеленський.

За його словами, серед найголовніших завдань генпрокурора суспільство бачить забезпечити все, що необхідно, для притягнення Росії до відповідальності за війну.

"Це співпраця з Міжнародним кримінальним судом, з державами-партнерами, які допомагають встановлювати конкретних винних серед російських військових; це фіксація фактів скоєних окупантами злочинів, забезпечення формування доказової бази для притягнення до кримінальної відповідальності кожного воєнного злочинця. Офіс генерального прокурора є однією з ключових інституцій, які працюють для того, щоб усі російські вбивці й кати відповідали за скоєне проти українців", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня Верховна Рада надала згоду на призначення президентом народного депутата від "Слуги народу" Андрія Костіна генеральним прокурором України.

19 липня ВР надала згоду на звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора, після чого глава держави підписав відповідний указ.