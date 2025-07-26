Президент України Володимир Зеленський заяви, що Росія має відчути санкції настільки, щоб уже наступного року війни не було. Він у вечірньому зверненні повідомив про аналіз ефективності тиску санкцій на РФ.
Треба натиснути на Росію саме зараз так, щоб наступного року війни вже не було, - Зеленський
21:41, 26.07.250 хв.
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