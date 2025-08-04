Тепер головне, аби в Італії не змінився уряд, бо за старою традицією, плани можуть знову скасувати.

Цього тижня уряд Італії повинен дати остаточне зелене світло на реалізацію проекту з будівництва мосту між островом Сицилія та материковою частиною країни. Про це пише Reuters із посиланням на власне поінформоване джерело.

Засідання комітету економічного планування, який має затвердити проект будівництва мосту, найімовірніше відбудеться не пізніше 7 серпня.

Як зазначає Reuters, ідея будівництва мосту через Мессінську протоку обговорюється аж з часів Античного Риму, але жодного разу справа не дійшла до практичних спроб її втілення. Востаннє ідею начебто "остаточно" відхили у 2013 році, коли тодішній уряд вирішив вдатися до політики жорсткої економії.

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Після приходу до влади у 2023 році чинної прем’єрки Джорджії Мелоні проект відродили. На будівництво підвісного мосту довжиною 3,6 кілометра між сицилійським містом Мессіна та материковим регіоном Калабрія планують витратити 13,5 мільярда євро.

Схвалення проекту цього тижня відкриє шлях для попередніх робіт, таких як відчуження землі, а також археологічні та геологічні дослідження.

Консорціум на чолі з італійською компанією Webuild, що відповідає за будівництво, має намір завершити будівництво у 2032 році.

Міст через Мессінську протоку: що треба знати

Мессінська протока відокремлює південний "носок" італійського "чобота" (це регіон Калабрія) від острова Сицилія. Довжина протоки становить близько 32 кілометрів, а найвужче місце сягає лише 3,1 км. Протока є однією з найважливіших морських артерій Середземномор’я: нею проходять як торгові судна, так і військові кораблі.

Ідея побудувати міст через Мессінську протоку з’явилася ще в Стародавньому Римі, а в сучасну епоху ідея неодноразово обговорювалася на рівні італійського уряду. У 2000‑х роках навіть розробили проект вартістю понад 6 мільярдів євро: планували звести найдовший у світі підвісний міст довжиною близько 3,3 км. Однак реалізація постійно відкладалася через фінансові труднощі, політичні зміни та спротив екологів.

Головні причини, через які міст досі не збудували, криються у складній геології та сейсмічній активності регіону: Мессінська протока лежить у зоні частих землетрусів. Додатково проблеми створюють сильні вітри й течії, що ускладнюють будівництво та експлуатацію.

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