Очільник області впевнений, що українські війська дуже скоро звільнять деякі окуповані громади.

На Сумщині надалі продовжуються запеклі бої у Конотопському, Охтирському та Сумському районах.

Про це голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький повідомив у своєму ранковому відеозверненні у Telegram щодо ситуації в області минулої доби.

"Надалі ситуація залишається напруженою, надалі продовжуються бої. Це Конотопський район – активна фаза боїв проходила за останню добу. Це Охтирський район, Сумський район", - зазначив він.

Живицький нагадав, що деякі громади перебувають під контролем російських окупантів.

"Але наші плани і мої особисті пронози є оптимістичними. Вони є дуже стриманими, але ми дивимся оптимістично на те, що відбувається останніми днями. На Сумщині йдуть запеклі бої, але це переможні бої. І я впевнений що ми дуже скоро зможемо сказати, що ми звільнили деякі громади у Сумській області", - сказав Живицький.

Так, за його словами, тривають бої за місто Тростянець, декілька населених пунктів Охтирському районі, продовжуються обстріли передмістя Сум.

"В Тростянецькій громаді під час боїв було пошкоджено газопровід, і є ризик відключення нових абонентів від газопостачання. На жаль, не має можливості туди виїхати працівникам служби газу, щоб полагодити цей порив і відновити газопостачання… Було здійснено бомбардуання міста Охтирка, були великі руйнування. Охтирка зазнає дуже серйозних втрат і є об’єктом особливої увагу ворога", - сказав Живицький.

Він повідомив, що відвідав вчора Охтирку. У місті, не дивлячись на щоденні ракетні обстріли і бомбардування, працюють комунальні служби, розбирають завали, прибирають місто.

"Місто потихеньку оживає, місто не здалось і не здало своїх громадян", - зазначив очільник області.

За його словами, є населені пункти, які залишаються без електроенергії, без підвезення харчових продуктів через постійні обстріли.

"Але ми не здаємось, ми тримаємось", - наголосив Живицький.

Війна в Україні: останні дані

Розпочалася тридцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

На окремих напрямках ворог не полишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та намагається нанести вогневе ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має.

Через невдачі з наступом на Київ Росія зосередилась на захопленні Донбасу, щоб відрізати українські сили і мати важелі впливу під час переговорів з Офісом Зеленського, вважають у Пентагоні.

З початку повномасштабного вторгнення Збройними Силами України знищено понад 16 тисяч окупантів. У Міноборони РФ такі дані, традиційно, замовчують.

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