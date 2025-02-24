У Києві працювала протиповітряна оборона.

У ніч на 24 лютого, третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну, російські загарбники атакують країну дронами-камікадзе.

Повітряну тривогу оголосили у Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях, а також у Києві. Мер столиці Віталій Кличко раніше повідомляв про роботу протиповітряної оборони та падіння уламків БПЛА в Деснянському районі.

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Оновлено о 00:25: Переважна більшість російських безпілотниква пролітають зараз над Полтавщиною у південно-західному та південному напрямках, інформують Повітряні сили.

Нальоти дронів на Україну

Як відомо, 23 лютого Росія здійснила найбільшу з початку повномасштабного вторгнення дронову атаку на Україну, випустивши 267 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників-імітаторів різних типів, а також три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом тижня Росія застосувала проти України майже 1150 ударних БПЛА, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів.

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