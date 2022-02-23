Сергій Горбачов детально пояснив, що необхідно зібрати для надзвичайної ситуації.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов на тлі загрози повномасштабної агресії Російської Федерації рекомендував зібрати евакуаційний рюкзак для дитини. Він може знадобитися в разі небезпеки та військового нападу.

Про це повідомляє Служба освітнього омбудсмена у Facebook.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав батьків забезпечити своїх дітей мінімальним набором необхідного на випадок небезпеки.

"Найголовніше - пам'ятати, що евакуаційні рюкзаки повинні бути заздалегідь підготовлені, висіти на видному місці, не бути важкими, колір рюкзака повинен бути яскравим. Щоб коли педагоги одягали ці рюкзаки, то були для дітей орієнтиром людини, якій можна довіряти", - зазначив Горбачов.

Евакуаційний рюкзак для дитини - що має бути:

пляшка води

батончик

записка від батьків, в якій вказане прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, адреса проживання, контакти батьків, сімейне фото;

комплект змінної білизни та одягу.

При цьому рюкзак не повинен бути важким, щоб дитина могла самостійно його нести.

Евакуаційний рюкзак для всього класу - що має бути

рюкзак яскравого кольору;

кілька чистих аркушів паперу

ручка, олівець;

блокнот з твердим палітуркою;

ліхтарик і батарейки до нього;

аптечка;

маленьке радіо і батарейки;

свисток;

вода, стаканчики;

термоодеяла;

кілька упаковок великих сміттєвих пакетів;

маркер;

вінілові рукавички;

мотузка;

маски для дітей;

скотч і ножиці;

відро;

Туалетний папір або паперові рушники;

вологі серветки;

клейонка;

мультитул;

енергетичні батончики для дітей.

Такий набір може стати в пригоді під час екскурсій або активного відпочинку класу.

"Тривожна валізка" для адміністрації школи - що має бути

довідник з управління в надзвичайній ситуації в навчальному закладі;

карта навчального закладу та план поверхів;

план евакуації та план зв'язку;

список працівників навчального закладу з контактами;

список дітей і розклад занять;

список контактів батьків дітей;

важливі номери телефонів;

ручки та блокноти, маркери;

мегафон;

скотч, ножиці;

ліхтарик, запасні батарейки до ліхтарика;

свисток;

аварійне радіо на батарейках і батарейки;

аптечка.

"Важливо розробити процедури того, як батьки та діти можуть знайти один одного в ситуації невизначеності: не відпускати дітей самих додому, віддавати дітей тільки батькам або на прохання батьків вказаній людині, яка пред'явила свої документи, що засвідчують особу", - підсумував Горбачов.

Раніше УНІАН розповідав, що покласти в тривожний чемоданчик. Він знадобиться навіть тим, хто не вірить у вторгнення Росії. Адже така річ буде корисна в будь-якій надзвичайній ситуації, такій як пожежа, природна катастрофа або терористичний акт.

Крім того, журналісти склали докладну інструкцію для перевірки навчального закладу вашої дитини на випадок надзвичайної ситуації.

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