Колаборанти виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

Служба безпеки України зібрала докази вини ще трьох колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованій частині Луганщини.

Як повідомив прес-центр СБУ, поплічниками агресора є троє представників "Партії регіонів", які до 2014 року обіймали посади голови Старобільської райдержадміністрації та його заступника, а також мера райцентру.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

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"За це їх призначили очільниками створеної окупантами "адміністрації Старобільського району ЛНР". Перебуваючи на "посадах", колаборанти виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. Встановлено, що зловмисники беруть активну участь у створенні нових окупаційних органів на території захопленого району. Саме вони організували "відкриття" у Старобільську підконтрольних РФ "митного посту" та місцевого підрозділу "МВД ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, як поінформували в СБУ, 12 травня минулого року з нагоди "дня Росії" колаборанти взяли участь у "церемонії" підняття на центральній площі міста прапорів країни-агресора і терористичної організації "ЛНР".

У спецслужбі зазначили, що на підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, вчинене організованою групою); за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційних адміністраціях).

Наразі обвинувальні матеріали скеровано до суду. Зловмисників оголошено у розшук. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Колаборанти в Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно оперативники Служби безпеки України затримали зрадників, які "зливали" конспіративні бази Сил спеціальних операцій ЗСУ під час окупації Херсона. Одним із них виявився місцевий житель, якого військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті.

Також співробітники СБУ повідомили про арешт колишніх посадовців Укрзалізниці, які допомагали переміщувати військові ешелони РФ в Україну. Зрадниками виявилися чотири екс-співробітники транспортної компанії на Харківщині. Вони з самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну перейшли на бік росіян і після окупації частини регіону вступили до лав нової "адміністрації".

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські загарбники звозять російських чиновників на окуповані території України через брак місцевих колаборантів.

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