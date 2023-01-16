Через зраду ворог взяв у полон кількох українських військовослужбовців з їхніми родинами.

Оперативники Служби безпеки України затримали зрадників, які "зливали" конспіративні бази Сил спеціальних операцій ЗСУ під час окупації Херсона.

"Контррозвідка викрила ще двох агентів ФСБ у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні", - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Зазначається, що одним із них виявився місцевий житель, якого військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті. Під час захоплення Херсона він перейшов на бік російських окупантів і запропонував їм свою допомогу. Зокрема, у ніч з 26 на 27 червня минулого року він "злив" двом представникам ФСБ з позивними "Марс" і "Зелений" адресу конспіративної квартири українських Сил спецоперацій у Херсоні.

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"Також зловмисник розкрив ворогу місця перебування оперативної групи спецпризначенців ЗСУ на території міста. Отриману інформацію агресор використав для захоплення у полон кількох українських військовослужбовців з їхніми родинами. Крім того, зрадник намагався схиляти місцевих жителів до негласної співпраці з ФСБ у тимчасово окупованих районах південного регіону", - розповіли в СБУ.

За даними прес-служби, іншим фігурантом є контрактник однієї з бригад ЗСУ, який був знайомим вищезгаданого ворожого поплічника. У червні минулого року він потрапив у полон, де всіляко намагався довести свою лояльність російським окупантам.

Для цього він передав ФСБ адресу проживання рідного брата командира своєї бойової групи, якого потім загарбники схопили в полон. Також зрадник надавав ворогу інформацію про місця дислокації та бойові завдання свого підрозділу.

Повідомляється, що згодом цього контрактника повернули українській стороні.

Після звільнення Херсона обидва зрадники намагались "залягти на дно", щоб уникнути правосуддя. Втім контррозвідники СБУ викрили їхню злочинну діяльність і затримали в результаті спецоперації в Херсоні та Одесі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримання зрадників і колаборантів в Україні: подробиці

Контррозвідка СБУ в ході багатоетапної спецоперації у Київській області викрила ще одного агента ФСБ РФ. Пособником окупантів виявився мешканець Білої Церкви, якого у грудні 2022 року завербував кадровий співробітник російської спецслужби.

На Дніпропетровщині викрили інформатора окупантів. Чоловік "зливав" росіянам точні координати місцезнаходження радіолокаційних станцій та блокпостів Сил тероборони в області.

На початку січня у Львові затримали російського агента, який збирав дані для наступних ракетних атак.