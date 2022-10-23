Будівля частково зруйнована, але постраждалих немає.

Російські окупанти обстріляли лікарню в Бахмуті Донецької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні вранці росіяни обстріляли Бахмут з артилерії - потрапили в місцеву багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування. На щастя, ніхто не постраждав, проте будівля частково зруйнована: пошкоджені дах і стіни, вибиті вікна", - зазначив він.

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Кириленко підкреслив, що окупанти знову б'ють по українській цивільній інфраструктурі, намагаючись посіяти паніку.

"Це - чистий терор проти мирного населення. Росія - держава-терорист!"- підкреслив голова ОВА.

Ситуація на Донецькому напрямку:

Як встановили аналітики, РФ імітує захоплення Бахмута, щоб виглядати "переможцями" хоча б на одному напрямку. На тлі постійних втрат на північному сході та півдні України, рашистам доводиться "вичавлювати" уявні успіхи.

Російські війська 21 жовтня в черговий раз обстріляли цивільне населення Бахмута в Донецькій області касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню "Град".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на cході та півдні тривають активні бойові дії, ЗCУ зберігають ініціативу. Він відзначив бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за вмілі та продумані дії при знищенні ворога на східному напрямку.

22 жовтня 2022 року ЗСУ відбили атаки ворога біля Бахмута.

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