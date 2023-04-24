В адміністрації Байдена турбуються про те, чого може домогтися Україна.

Адміністрація президента США Джо Байдена почала готуватися до того, що якщо український контрнаступ не вдасться, їй доведеться зіткнутися з критикою всередині країни і з боку союзників, які будуть стверджувати, що США теж не виправдали очікувань.

Як пише видання Рolitico, контрнаступ ЗСУ буде спрямований на повернення окупованих земель, ймовірно, на сході та півдні. У цій операції Україна заручилася великою підтримкою США.

Але, як сказали джерела видання, якщо майбутній контрнаступ принесе обмежені результати, то вони бояться зіткнутися з критикою. Одна сторона скаже, що Україна досягла б успіху, якби адміністрація надала все, що вона просила, а саме ракети більшої дальності, винищувачі і додаткові засоби ППО. Інша сторона, побоюються представники адміністрації, буде стверджувати, що недоліки України доводять, що вона не може повністю витіснити РФ зі своєї території.

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При цьому в адміністрації чиновники підкреслюють, що роблять все можливе, щоб весняний наступ увінчався успіхом.

"Ми майже виконали запити України щодо потреб контрнаступу. За останні кілька місяців ми перекинули Києву зброю і техніку", - сказав один з чиновників адміністрації на умовах анонімності.

"Але одна справа вірити в стратегію, а інша справа - віра в тактику - і за закритими дверима адміністрація турбується про те, чого може домогтися Україна", - пише видання і додає, що ці побоювання видно і в інформації, що витекла в мережу. Зокрема, в документах, датованих лютим, вказувалося, що ЗСУ "сильно не дотягують" до своїх цілей контрнаступу.

Більш сучасні американські оцінки говорять, що ЗСУ можуть домогтися певного прогресу на півдні і сході, але не зможуть повторити торішній успіх.

Україна розраховує перерізати сухопутний міст РФ до Криму, і офіційні особи США скептично ставляться до цього, за словами двох чиновників адміністрації, знайомих з оцінкою. Але в Пентагоні все ще є надія, що Україна буде заважати російським шляхам постачання, навіть якщо повна перемога над недавно укріпленими російськими військами виявиться занадто складною.

Більш того, розвідка США вказує, що Україна просто не має можливості виштовхнути російські війська звідти, де вони вкорінилися, і, за словами офіційних осіб, схоже почуття охопило поле бою в інших частинах України.

Є думка, що Київ готовий розглянути питання про коригування своїх цілей, за словами американських офіційних осіб, і більш скромну мету, можливо, буде легше піднести як перемогу. За словами помічників, велася дискусія про те, щоб представити її українцям як "припинення вогню", а не як постійні мирні переговори, залишивши двері відкритими для України, щоб повернути собі більшу частину території в майбутньому. Києву мають бути надані стимули, серед яких, можливо, гарантії безпеки на зразок НАТО, економічна допомога від Євросоюзу, додаткова військова допомога для поповнення та зміцнення сил України тощо. Помічники також висловили надію на повторне залучення Китаю, щоб підштовхнути російського президента Володимира Путіна до столу переговорів.

Контрнаступ ЗСУ

Декілька місяців поспіль українська влади говори про майбутній контрнаступ ЗСУ, але напрямки цих дій не розкриваються.

Напередодні Зеленський в інтерв'ю Al Arabiya висловив упевненість в успіху контрнаступу, оскільки ЗСУ рішучі у намірі повернути свої землі. Таку думку розділяє й екс-спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Він заявив, що українські військовослужбовці мають хороші шанси провести успішний контрнаступ.

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