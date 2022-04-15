У Росії зупиняється виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих.
Про це повідомляє Головне управління української розвідки.
Від початку війни з фінансовими проблемами зіштовхнувся російський "Уралвогонзавод" у Нижньому Тагілі.
Завод виробляє бронетехніку, в першу чергу – основний так Російської Федерації Т-72.
"Збільшення відсоткових ставок за кредитами, відсутність коштів для обслуговування валютних кредитів, підвищення цін та матеріали та комплектуючі (зокрема, броньована сталь) – ці та інші проблеми значно ускладнили виробництво більшості видів військової техніки", - коментують у розвідці.
Попри широко розрекламоване "імпортозаміщення" РФ не спроможна самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без продовження постачань імпортних комплектуючих.
Наразі завод вимушений шукати вирішення фінансових проблем, в тому числі вимагаючи стовідсоткової передплати за державними контрактами.
Зупиняється виробництво нової техніки, в тому числі танків "Т-90" і "Т-14" (Армата).
Створений "оперативний штаб" основним напрямком роботи визначив ремонт пошкодженої у війні з Україною військової техніки, діляться у ГУР.
Війна Росії проти України
Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.
Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.
Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.
Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.
Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 20 тисяч окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.