Зупиняється виробництво нової техніки, в тому числі танків "Т-90" і "Т-14" (Армата).

У Росії зупиняється виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих.

Про це повідомляє Головне управління української розвідки.

Від початку війни з фінансовими проблемами зіштовхнувся російський "Уралвогонзавод" у Нижньому Тагілі.

Завод виробляє бронетехніку, в першу чергу – основний так Російської Федерації Т-72.

"Збільшення відсоткових ставок за кредитами, відсутність коштів для обслуговування валютних кредитів, підвищення цін та матеріали та комплектуючі (зокрема, броньована сталь) – ці та інші проблеми значно ускладнили виробництво більшості видів військової техніки", - коментують у розвідці.

Попри широко розрекламоване "імпортозаміщення" РФ не спроможна самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без продовження постачань імпортних комплектуючих.

Наразі завод вимушений шукати вирішення фінансових проблем, в тому числі вимагаючи стовідсоткової передплати за державними контрактами.

Зупиняється виробництво нової техніки, в тому числі танків "Т-90" і "Т-14" (Армата).

Створений "оперативний штаб" основним напрямком роботи визначив ремонт пошкодженої у війні з Україною військової техніки, діляться у ГУР.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 20 тисяч окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

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