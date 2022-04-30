Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по території військової і цивільної інфраструктури України з території Білорусі.

Українська розвідка виявила на території Білорусі військові літаки РФ та дивізіон "Іскандерів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

"Як стало відомо нашій розвідці, на аеродромі в Брестській області Білорусі на відстані у 130 км від державного кордону з Україною перебуває шість літаків оперативно-тактичної авіації Росії. І також у Могильовській області на відстані 170 км від кордону з Україною розгорнуто дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", - сказав Мотузяник.

Щодо оперативної обстановки на Волинському та Поліському напрямках, він зазначив, що там поки все залишається без суттєвих змін. За словами речника, підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

"Водночас не виключається здійснення противником провокацій з подальшим звинуваченням у них Збройних сил України. Також там зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по території військової і цивільної інфраструктури України з території Білоруської Республіки", - зазначив Мотузяник.

Раніше повідомлялося, що на даний час немає загрози вторгнення ворога з боку Білорусі. Військові продовжують зміцнювати позиції поблизу кордону, щоб зупинити вторгнення у разі його виникнення.

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