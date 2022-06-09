На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

У Білорусі військові вчаться воювати з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника, а з території РФ росіяни обстрілюють прикордонні райони Чернігівської і Сумської областей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Обстановка суттєвих змін не зазнала.

"В рамках перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил республіки Білорусь відпрацьовуються завдання боротьби з диверсійно-розвідувальними групами умовного противника", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку Росія продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону та обстрілювати з мінометів цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Чернігівської і Сумської областей.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі вздовж українського кордону присутні російські військові з "Іскандерами-М", літаками та "Панцирами-С1".

Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" поблизу українського кордону. Планується, що навчання пройдуть з 22 червня по 1 липня в Гомельській області (близько 100 км від України, від Гомеля до кордону – 47 км).

В Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тисяч людей.

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