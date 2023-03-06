Як зазначив Гладков, російська ППО спрацювала в місті Новий Оскол.

У ніч на понеділок, 6 березня, в Бєлгородській області (Російська Федерація) було неспокійно: місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що в місті Новий Оскол спрацювала ППО. Раніше внаслідок загадкових "хлопків" в області також загорілася нафтобаза.

Російський чиновник зазначив у своєму Telegram, що в повітряному просторі міста російським силам вдалося збити три ракети.

"У Новому Осколі спрацювала наша система ППО. Збито 3 ракети. Наслідки уточнюються", - зазначив він.

Гладков заявив, що внаслідок інциденту осколкові поранення руки отримав місцевий житель. Йому зараз допомагають медики.

Також є пошкодження від осколків фасадів і лінії електропередачі в декількох селах Новооскольського округу. На місці події працюють російські аварійні служби, повідомив російський губернатор.

"Хлопки" в Білгородській області - останні інциденти

Зазначимо, що з території Бєлгородської області російські сили регулярно здійснюють обстріл прикордонних українських міст. З цієї причини в самому Бєлгороді та області також досить часто звучать "хлопки" і вибухи, адже війська РФ кидають власні ракети й снаряди на голови "своїх" же росіян.

Раніше місцевий губернатор Гладков повідомив, що на території області впав російський літак Су-25. Про інцидент стало відомо 27 лютого: штурмовик впав на сарай з сіном, пілот екіпажу загинув.

Також "хлопки" в Білгородській області чули 11 лютого. Тоді місцева влада повідомляла про "прильоти" по місту Шебекіно. Внаслідок інциденту поранення отримали троє чоловіків.

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