Про "прильоти" по російському місту повідомив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков.

Влада Бєлгородської області РФ повідомила про нові "хлопки" та звинуватила Збройні Сили України в обстрілі міста Шебекіно. Про наслідки "українського" удару розповів місцевий губернатор В'ячеслав Гладков у своїх соціальних мережах.

Він повідомив про одразу три "прильоти", внаслідок яких нібито пошкоджено підприємство й автомобілі. Також троє чоловіків отримали поранення.

"Один снаряд прилетів по павільйону зупинки. Є пошкодження в 3 машинах. Глава округу Володимир Жданов й всі оперативні служби знаходяться на місці", - написав Гладков.

Вибухи в Білгородській області

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну місцева влада Бєлгородської області регулярно повідомляє про "прильоти", покладаючи відповідальність за удари на українську армію.

У ніч на вівторок, 17 січня, в російському Бєлгороді та області лунали вибухи. Повідомлялося про велику кількість "хлопків" в Яковлівському районі, Дубовому й самому Бєлгороді.

Також 31 січня Гладков повідомляв, що система ППО спрацювала кілька разів у небі над Шебекінським округом. 4 лютого "хлопки" чули в Борисівці Бєлгородської області РФ. Там стався вибух на місцевій нафтобазі.

Відомо, що окупанти використовують область як прикордонну територію з Харківщиною для обстрілу України. Часто росіяни помиляються й "запускають" свої ж ракети по житлових будинках громадян РФ. Відповідний випадок у жовтні стався з однією з боєголовок, яку запускали бомбити Харків.

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