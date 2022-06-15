В акваторії є великий десантний корабель РФ.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту загрожує Україні 20-ма крилатими ракетами.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря вкотре переформатовано. Два ракетні кораблі і підводний човен, споряджені 20-ма крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря", - заявив Назаров.

Крім того, за його словами, в акваторії знаходиться один великий десантний корабель, що свідчить про збереження намірів на десантну операцію ворога.

Назаров закликав населення не нехтувати заходами безпеки, дотримуватись алгоритму та правил дій при повітряній тривозі, не піддаватися на інформаційні вкидання, ретельно перевіряти джерела отримання даних, довіряйте силам оборони.

Як повідомляв УНІАН, окупанти збільшують свої сили на Зміїному в Одеській області: супутник зафіксував на острові нові ППО.

За словами військового експерта Олега Жданова, російський флот у Чорному морі готується завдавати ударів по військовій допомозі, яка надходить в Україну.

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