За один день піротехніки в цих містах вилучили понад тисячу вибухонебезпечних предметів.

На Харківщині у деокупованих Ізюмі та Балаклії виявляють багато підступних мін ПФМ-1 (так званих "пелюсток"), що заборонені усіма міжнародними конвенціями.

Про це у Telegram повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"У деокупованих містах особливо багато підступних мін ПФМ-1 (так званих "пелюсток"), що заборонені усіма міжнародними конвенціями. Цей тип мін дуже важко виявити металодетекторами. Проте надзвичайники докладають всіх зусиль, аби ліквідувати цей "спадок" ворога. Лише минулого дня сапери ДСНС знищили 35 "пелюсток" на місці виявлення", - сказано у повідомленні.

Відео дня

У відомстві додали, за день піротехніки зведеного загону ДСНС в Ізюмі та Балаклії вилучили понад тисячу вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники закликають жителів деокупованих територій оминати траву, не ходити до лісу, пересуватись лише у перевірених місцях з твердим покриттям та розповідати дітям про небезпеку від боєприпасів.

Нагадаємо, 16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область вже деокупована. Російські загарбники перебували там п'ять місяців.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень. А поблизу міста Ізюм знайшли близько 445 поховань.

Вас також можуть зацікавити новини: