Влітку в Україні виконано значний обсяг робіт зі зведення підземних захисних споруд для проживання військових, які проходять підготовку у навчальних центрах ЗСУ.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ у соцмережі Facebook, під час наради основною темою стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак росіян.
"За літній період у цій сфері виконано значний обсяг робіт. Будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються; на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо. У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях", - розповів Сирський.
При цьому він зауважив, що роботи у цьому напрямку все одно ще багато:
"Поставив завдання для вирішення проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни".
Удари росіян по навчальних центрах ЗСУ
З початку повномаштабної війни окупанти намагаються завдавати ударів по навчальним центрам, де проходять вишкіл українські військові.
Зокрема, 29 липня росіяни вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ України.