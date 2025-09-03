Головнокомандувач ЗСУ розповів, що влітку було виконано значний обсяг робіт для зведення підземних укриттів для військових.

Влітку в Україні виконано значний обсяг робіт зі зведення підземних захисних споруд для проживання військових, які проходять підготовку у навчальних центрах ЗСУ.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ у соцмережі Facebook, під час наради основною темою стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак росіян.

"За літній період у цій сфері виконано значний обсяг робіт. Будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються; на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо. У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях", - розповів Сирський.

При цьому він зауважив, що роботи у цьому напрямку все одно ще багато:

"Поставив завдання для вирішення проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни".

Удари росіян по навчальних центрах ЗСУ

З початку повномаштабної війни окупанти намагаються завдавати ударів по навчальним центрам, де проходять вишкіл українські військові.

Зокрема, 29 липня росіяни вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ України.

