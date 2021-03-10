На сьогодні загрози життю бійця немає.

До реанімації лікарні імені Мечникова в Дніпрі надійшов поранений у голову 32-річний військовий Владислав з Кіровоградщини.

Поранення він отримав 5 березня поблизу Красногорівки. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

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"Сильно пошкоджена ліва півкуля мозку. До Мечникова доставлений бортом у комі. Нейрохірурги видалили кісткові уламки та зруйновані ділянки мозку", - розповів лікар.

За словами Риженка, на сьогодні стан Владислава вдалося стабілізувати, загрози життю немає.

"Але вся права половина тіла у Владислава залишається паралізованою. На щастя, центр мовлення, який теж знаходиться в лівій півкулі, поки вдається врятувати", - додав головлікар.

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5 березня окупанти поблизу Красногорівки здійснили прицільний обстріл українських позицій зі снайперської зброї. Внаслідок цього один український воїн був поранений. Бійця доправили до лікувального закладу у тяжкому стані.

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Автор: Ольга Робейко