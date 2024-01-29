Пошкоджено будівлю російського "МВС" і чотири службових авто.

На окупованій території Донецької області, в так званій "ДНР", невідомі атакували відділ внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ РФ. Як повідомляє ASTRA, це сталося в місті Ясинувата.

"В окупованому місті Ясинувата Донецької області 28 січня обстрілу піддався так званий "ОМВД РФ "Ясинуватський" на вулиці Жовтневій. До окупації регіону Росією в цій же будівлі перебувала українська поліція", — повідомляє ресурс з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено два кабінети поліцейських, у будівлі вибито вікна. Також значно пошкоджено чотири службові автомобілі, припарковані біля вказаного відділу: два "ВАЗи", один "Рено" та один "Заз".

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"Машини відновленню не підлягають", - повідомляє ASTRA. За попередніми даними, постраждалих немає.

У" ДНР " окупант порізав себе і командира, щоб не повертатися на фронт

Нагадаємо, в" ДНР " російський військовий вдарив себе ножем в живіт, щоб не повертатися в зону бойових дій. Зокрема, солдат Абрам'ян завдав собі колото-різане поранення в область передньої черевної стінки. Після цього він почав наполягати на евакуації і відмовився їхати в зону бойових дій.

Однак офіцер на прізвище Поляков відмовився оформляти евакуацію, тоді Абрамян вдарив його ножем в груди, заподіявши "тілесне ушкодження у вигляді колотої рани передньої грудної клітини, що не проникає в грудну порожнину".

В результаті, замість евакуації солдат став фігурантом кримінальної справи, відкритої за ч.3 Ст. 30, ч. 1 ст. 105 (замах на вбивство) і ч. 3 ст. 339 КК РФ (умисне нанесення собі тілесного ушкодження). Російський військовослужбовець заарештований.

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