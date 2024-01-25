Причиною стало те, що загарбник не хотів повертатися на фронт.

В "ДНР" російський окупант ударив себе ножем у живіт, щоб його не відправили до зони бойових дій. Коли це не допомогло, він ударив ножем командира.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", в "ДНР" заарештовано російського військового, який намагався вбити командира за те, що той відмовився оформити йому евакуацію у зв'язку з нібито отриманим на війні пораненням.

Як випливає з матеріалів суду, солдат Абрам'ян вдарив себе ножем у живіт, "завдавши тілесному ушкодженню у вигляді колото-різаного непроникного поранення передньої черевної стінки". Після цього він став наполягати на евакуації і відмовлявся їхати у зону бойових дій.

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Офіцер Поляков відмовився оформляти евакуацію, тоді Абрамян ударив його ножем у груди зліва, заподіявши "тілесне ушкодження у вигляді колотої рани передньої грудної клітини, що не проникає в грудну порожнину". Замість евакуації Абрамян отримав кримінальну справу за ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (замах на вбивство) та ч. 3 ст. 339 КК РФ (навмисне завдання собі тілесного ушкодження).

Інші подібні інциденти

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти відмовляються їхати на лінію фронту та псують свою техніку. У Пологах Запорізької області загарбники розстріляли колону своїх автомобілів.

Загарбники заявили, що це зробили представники руху опору на тимчасово окупованій території Запорізького краю", - йдеться у повідомленні.

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