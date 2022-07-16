Окупанти вдарили ракетами НУРС, Р-77, ЗРК з-300, реактивними системами залпового вогню "Торнадо-з", "Ураган", "Град", "Смерч" і артилерією.

На території Донецької області за добу в результаті російських обстрілів зруйновано 54 будівлі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Поліція задокументувала 21 удар Росії по мирному населенню. Є вбиті і поранені. Постраждали житлові будинки, цивільна інфраструктура, засіяні поля", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, загарбники обстріляли 12 населених пунктів: Авдіївку, Бахмут, Костянтинівку, Гірник, Краматорськ, Слов'янськ, Красногорівку, золоті ставки, Верхньокам'янське, Островське, Новомаркове та Ягідне.

"Окупанти вдарили ракетами НУРС, Р-77, ЗРК з-300, реактивними системами залпового вогню "Торнадо-з", "Ураган", "Град", "Смерч" і артилерією. Руйнувань зазнали 54 цивільних об'єкти: 36 житлових будинків, з них 11 багатоквартирні, школа, стадіон, коксохімічний завод, ринок, магазин, Центральна площа, лінії електропередач, водонапірна станція, два поля", - розповіли в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська військово-політичне керівництво РФ заявило про "оперативну паузу". Однак ворог продовжує проводити наступальні операції в Донецькій області, щоб вийти на адмінкордон області.

Загарбники здійснили кілька безуспішних спроб поліпшити своє тактичне становище.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська готуються до масштабного наступу вздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує до чотирьох батальйонних тактичних груп.

Рано вранці 16 липня ворог вдарив по Одесі.

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