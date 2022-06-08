У них окупанти закликають зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на їхній бік. Інакше бійцям погрожують ракетним ударом.

Російські спецслужби намагаються залякати наших захисників. Їм розсилають телефонні погрози із закликом зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на їхній бік. Інакше бійцям погрожують ракетним ударом.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Розсилання йде через СМС, а також актуальні мобільні месенджери. Водночас, погрози підсилюються зазначенням персональних даних, як-от прізвище та ім'я, коду платника податків, місця реєстрації та подекуди даними щодо чисельності та складу сім'ї.

У тексті погроз мовиться про буцімто точне встановлення місцеперебування військового. Зазначаються, мовляв, у випадку продовження служби, по місцях проживання бійця та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів

.

У Генштабі наголошують, що такими повідомленнями ворог намагається в першу чергу дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.

Та додають, що здебільшого зазначені персональні дані військових є застарілими. Часто буває так, що людина давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі тощо.

А тим часом бійці ЗСУ продовжують перетворювати російських окупантів на добриво. За 105 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вже близько 31 тис. 500 своїх вояк.

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