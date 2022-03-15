Росія продовжуватиме спроби втягнути Білорусь у війну проти України, здійснюючи провокації.

У Генеральному штабі Збройних сил України наголошують, що на Волинському напрямку зберігається висока ймовірність провокацій на білоруських об'єктах з метою втягнення збройних сил Білорусі у війну.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

"На Волинському напрямку зберігається висока імовірність проведення провокацій на білоруських об'єктах з метою втягування ЗС Республіки Білорусь у конфлікт", - мовиться в дописі.

На Поліському напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Слобода, Кухарська, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча та Демидів.

На Сіверському напрямку ворог веде бойові дії в районах населених пунктів Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Калита, Богданівка, Лукаші, Ромни та Недригайлів.

"Активних наступальних дій не проводить. Здійснює перегрупування військ, вдосконалює систему матеріально-технічного забезпечення з метою підготовки та відновлення наступу в напрямку на Бровари", - зазначили в Генштабі.

Водночас на Слобожанському напрямку ворог не полишає спроб оточити Суми та веде бойові дії в районах населених пунктах Сватове, Ізюм, Грушеваха, Петрівське, Гусарівка, Балаклія, Лиман, Малинівка, Кочеток, Безруки, Олександрівка, Велика Писарівка, Тарасівка, Олешня, Недригайлів, Ромни та Талалаївка.

Тут ворог також активних наступальних дій не проводить. З метою посилення терористичних угрупувань на напрямках на Суми, Охтирку, Харків та Ізюм окупанти проводять перегрупування військ і закріплюються на захоплених рубежах. Водночас у них є проблеми із постачанням боєприпасів на вогневі позиції.

"З метою доукомплектування підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії військовослужбовцям строкової служби наполегливо пропонують переходити на контрактну службу", - зауважили в ЗСУ.

На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти визначеними силами ведуть бойові дії в районах населених пунктів Борова, Тернове, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Микільське, Гуляйполе, Оріхів та Кам'янське.

На Авдіївському напрямку в районі Кам'янки під час проведення розвідки боєм окупанти зазнали значних втрат і вимушені були відійти.

На Волноваському напрямку ворог не припиняє спроб прориву в напрямку на Вугледар.

Крім того, противник намагається захопити Маріуполь. "Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати противника склали близько 150 осіб, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили", - зазначили в Генштабі.

Артилерія і авіація нанесли вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.

Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається закріпитися в районах населених пунктів Томина Балка, Надеждівка, Киселівка, Первомайске, Михайло-Ларине, Ульянівка, Піски, Добре, Снігурівка, Архангельске, Заградівка, Осокоровка, Берислав та Каховка, зауважили у ЗСУ.

"У Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено", - констатували в Генштабі.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ зазначають, що російські окупанти планують посилити угруповання своїх військ на Харківському напрямку. Ворог продовжує застосування авіації з метою підтримки наземних угруповань та знищення військової і цивільної інфраструктури на території України.

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