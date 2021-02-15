З'явилася інформація, що вибуховий пристрій заклали під сидінням водія.

У мережі з'явилися фото з окупованої Горлівки (Донецька область), де "Бєса" - "комбата народної міліції ДНР" Сергія Попова з кримінальними кличками "Довгий" і "Дуремар".Читайте такожОпубліковано фото трьох бійців, загиблих напередодні на Донбасі

Відповідні кадри опубліковані у пабліках терористів.

За останньою інформацією місцевих пропагандистів, стан бойовика лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Попередній діагноз: множинні осколкові поранення нижніх кінцівок, осколковий перелом стегна.

Раніше повідомлялося, що невідомі заклали в автомобілі бойовика Сергія Попова фугас і привели його в дію, коли він віз доньку до школи. Обидва живі.

Терорист Сергій Попов: що про нього відомо

Згідно з даними "Миротворця", під час окупації Криму Попов входив до складу "Самооборони Криму". Потім повернувся в Горлівку, входив до близького оточення Ігоря Безлера.

Бойовик до війни на Донбасі володів СТО в Горлівці.

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Автор: Ольга Робейко