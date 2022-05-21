У Харківській області за добу в результаті обстрілу російських військ поранено 20 осіб, з них одна дитина.
Про це йдеться у зведенні Харківської обласної Військової адміністрації.
За минулу добу в області ворожі боєприпаси прилітали в Дергачах, Малій Данилівці, Чугуївському районі — рятувальники гасили пожежі в приватних домоволодіннях.
Крім того, ракетний удар фактично знищив Лозівський Палац культури.
Увечері 20 травня близько 20:30 в результаті попадання боєприпасу в Харкові горіли павільйони одного з ринків.
Крім того, сьогодні вночі окупанти обстрілювали Золочівську громаду, горіли житлові будинки.
"Всього за добу в результаті російської агресії в Харківській області 20 поранених, серед них одна дитина", - йдеться у зведенні.
Ситуація на Харківщині:
Голова ОВА Олег Синьогубов повідомив, що українські захисники продовжують успішно контратакувати на Харківщині. 18 травня від російських окупантів вдалося звільнити ще один населений пункт в області. Харків, за його словами, проте все ще страждає від обстрілу окупантів.
Пізніше він зазначив, що близько 20-25% території Харківської області зараз перебувають під російською окупацією, але цей відсоток постійно зменшується.
Вас також можуть зацікавити новини:
"Укрзалізниця" зберігає сотні тіл російських солдатів у рефрижераторних вагонах
Окупанти обстріляли Харків: постраждав Інститут проблем ендокринної патології
Росія знову вдарила по Бахмуту: зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки (фото)