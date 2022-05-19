Підприємство закликає росіян забрати своїх вбитих військових.

"Укрзалізниця" вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдат у рефрижераторних вагонах.

Про це йдеться у повідомленні АТ "Укрзалізниця" в Telegram.

"Укрзалізниця" відповідно до норм гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдат у рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам", - сказано в повідомленні.

Підприємство закликає росіян забрати своїх вбитих військових.

"Звертаємось до росіян: ми знаємо, що ви це читаєте. Ваш вантаж 200 чекає", - йдеться в повідомленні.

Також розміщено відеоролик, в якому зазначається, що Росія забрала у своїх військових документи і кинула їх в бій.

"В бою вони всі були знищені… Вони у нас у вагонах, в багатьох немає документів", - додали в "Укрзалізниці".

Вас також можуть зацікавити новини: