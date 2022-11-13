У неділю, 13 листопада, після 22:30 у Харкові пролунали вибухи. Це сталося на тлі оголошеної повітряної тривоги у місті та області.
Про серію вибухів, щонайменше три поспіль, повідомляє "Суспільне" та низка місцевих Телеграм-каналів.
Радник голови Харківської облради Наталія Попова закликала місцевих жителів не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та негайно йти до укриттів:
"У Харкові чути вибухи. Інформація уточнюється. Усі служби працюють. Перебувайте у укриттях!".
А згодом Попова побажала місцевим жителям мирної ночі та подякувала ДСНСникам за цілодобову роботу.
Зазначимо, що із самого початку повномасштабного вторгнення РФ постійно обстрілює Харків. У місті інфрастуктура зазнала значних руйнувань.
Оновлено: О 23:41 мер Харкова Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі повідомив, що РФ атакувала ракетами Індустріальний район міста.
"Попередньо – промисловий об'єкт. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав він.
Ситуація у Харківській області
Унаслідок контрнаступу ЗСУ, який розпочався у кінці серпня, деокуповано майже всю територію Харківської області.
Вранці 2 листопада росіяни обстріляли Вовчанськ, унаслідок атаки було поранено 5 людей.
Пізно ввечері 2 листопада у Харкові було зафіксовано три "прильоти". Влучання прийшлися на нежитлову будівлю.
31 жовтня РФ обстріляла Харків - були знеструмлені метрополітен і наземний електротранспорт.