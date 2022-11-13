Наразі офіційної інформації щодо вибухів у місті немає.

У неділю, 13 листопада, після 22:30 у Харкові пролунали вибухи. Це сталося на тлі оголошеної повітряної тривоги у місті та області.

Про серію вибухів, щонайменше три поспіль, повідомляє "Суспільне" та низка місцевих Телеграм-каналів.

Радник голови Харківської облради Наталія Попова закликала місцевих жителів не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та негайно йти до укриттів:

Відео дня

"У Харкові чути вибухи. Інформація уточнюється. Усі служби працюють. Перебувайте у укриттях!".

А згодом Попова побажала місцевим жителям мирної ночі та подякувала ДСНСникам за цілодобову роботу.

Зазначимо, що із самого початку повномасштабного вторгнення РФ постійно обстрілює Харків. У місті інфрастуктура зазнала значних руйнувань.

Оновлено: О 23:41 мер Харкова Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі повідомив, що РФ атакувала ракетами Індустріальний район міста.

"Попередньо – промисловий об'єкт. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав він.

Ситуація у Харківській області

Унаслідок контрнаступу ЗСУ, який розпочався у кінці серпня, деокуповано майже всю територію Харківської області.

Вранці 2 листопада росіяни обстріляли Вовчанськ, унаслідок атаки було поранено 5 людей.

Пізно ввечері 2 листопада у Харкові було зафіксовано три "прильоти". Влучання прийшлися на нежитлову будівлю.

31 жовтня РФ обстріляла Харків - були знеструмлені метрополітен і наземний електротранспорт.

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