Там розташований центр видачі гуманітарної допомоги.

Вранці 25 березня близько 7:45 російські окупанти обстріляли міську поліклініку в Основ'янському районі Харкова, де розташований центр видачі гуманітарної допомоги. Жодного військового об'єкта поруч не знаходиться.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

В результаті ранкового обстрілу цивільної інфраструктури з реактивних систем залпового вогню постраждали 7 цивільних осіб, з яких 4 померли.

"На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські документують факт злочину проти українського народу і збирають всі необхідні докази для притягнення зловмисників до відповідальності", - резюмували в поліції області.

Нагадаємо, у драмтеатрі Маріуполя в результаті бомбардування могли загинути близько 300 осіб. У міськраді нагадали, що окупантів не зупинив величезний напис "діти" перед будівлею театру.

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