Ворогові дозволили зайти вглиб обласного центру, стверджує радник глави МВС.

У Харкові командири українських військовослужбовців "повністю переграли російських окупантів".

Для окупантів була створено ілюзію, що місто майже кинуте напризволяще і стане легкою здобиччю, написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.

За його даними, після цього окупантам дозволили зайти вглиб міста і почали "х*рячити по повній".

"Важливо!!! Запоріжжя, Дніпро, Чернігів, Суми, Київ, Миколаїв - знімайте всі таблички з покажчиками будинків і вулиць. Ми знаємо наші міста, а ворог - ні!",- підкреслив радник глави МВС.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.