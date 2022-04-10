Два тижні тому ворог завдав ракетного обстрілу по житловому масиву.

У Харкові надзвичайники врятували кота, який два тижні просидів у зруйнованій оселі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники виїжджали на розбирання завалів у житлову 5-поверхівку, що у Індустріальному районі Харкова. Два тижні тому ворог завдав ракетного обстрілу по житловому масиву. Рятувальники, розбираючи завали, помітили за диваном у квартирі на 4-му поверсі кота.

"Жителі сказали, що у квартирі на четвертому поверсі знаходиться чотирилапий друг. Ми з бійцями оглянули місце події і, коли почали розбирати завали, на місці знайшли кота", - розповів рятувальник.

Пухнастик був переляканий та повністю брудний. До того ж кіт два тижні просидів у зачиненій зруйнованій оселі. Рятувальники дістали перелякану тваринку з-під завалу, та передали одній із мешканок будинку. Наразі кіт у безпеці, нагодований та чекає на своїх господарів.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня в Дніпро привезли тигра, який жив у Харківському "Фельдман Екопарку". Тварина знаходиться в стресовому стані, оскільки екопарк обстрілювали окупанти.

Раніше з харківського екопарку евакуювали сімейство тапірів і кенгуру різних видів.