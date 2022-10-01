Ворог наніс по Одещині ракетний удар, влучивши в промисловий об'єкт.
Про це повідомили журналістам в оперативному командуванні "Південь".
"Перед світанком по Одещині нанесено ракетний удар. Двома ракетами, імовірно "Іскандер", влучено в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано. Без людських втрат", - йдеться у повідомленні.Відео дня
Російські атаки в Одесі
Напередодні ворог атакував Одещину та Миколаївщину дронами-камікадзе, два з них збиті при підльоту до Одеси.
Офіцер ЗСУ Валерій Прозапас заявив, що росіяни ніколи не зможуть захопити Миколаїв та Одесу.
Наразі загарбники атакують південні регіони іранськими дронами.
У кінці липня в Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російські окупанти не мають змоги захопити Одесу морським десантом. Спроби Росії знищити протикорабельний потенціал України були безуспішними, а Чорноморський флот РФ перебуває під постійною загрозою.