Пошкоджено електропідстанцію та кілька навколишніх будівель.

Ворог наніс по Одещині ракетний удар, влучивши в промисловий об'єкт.

Про це повідомили журналістам в оперативному командуванні "Південь".

"Перед світанком по Одещині нанесено ракетний удар. Двома ракетами, імовірно "Іскандер", влучено в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано. Без людських втрат", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Російські атаки в Одесі

Напередодні ворог атакував Одещину та Миколаївщину дронами-камікадзе, два з них збиті при підльоту до Одеси.

Офіцер ЗСУ Валерій Прозапас заявив, що росіяни ніколи не зможуть захопити Миколаїв та Одесу.

Наразі загарбники атакують південні регіони іранськими дронами.

У кінці липня в Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російські окупанти не мають змоги захопити Одесу морським десантом. Спроби Росії знищити протикорабельний потенціал України були безуспішними, а Чорноморський флот РФ перебуває під постійною загрозою.

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