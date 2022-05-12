Радник керівника Офісу президента заявляє, що Херсонська область буде звільнена незалежно від намірів РФ приєднати регіон до складу Росії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що Херсонська область буде обов'язково вивільнена від російської окупації, а усі колаборанти будуть покарані.

Про це Подоляк повідомив у Telegram.

Він заявив, що тимчасова окупація Херсона – це зло.

"Все, що сьогодні має стосунок до zомбі-нації росіян, – зло. Абсолютне", - сказав Подоляк.

За його словами, увесь світ бачить спротив, який чинять українці на півдні країни проти російської окупації.

"Але, на відміну від 2014 року, коли певний відсоток наших громадян мав ілюзії, що "русский мир" – це можливості, кар’єра, гроші та інше перспективне "каміння з неба", сьогодні є повне розуміння того, що Росія – це тотальний занепад, концентраційні табори, презирство світу, ізоляція, масові вбивства, бандитизм. Тому спротив російській навалі на півдні України дуже потужний. На всіх рівнях", - наголосив Подоляк.

Він зазначив, що Офіс президента України відстежує всі рухи російських окупантів у Херсонській області.

"Ми фіксуємо злочини росіян у повному обсязі – насильство над людьми, масові викрадення, катування у підвалах, крадіжки майна, спроби створити фіктивні управлінські структури. Бачимо та знаємо про все. Всі злочини документально фіксуються та у фіналі матимуть абсолютно розгромні кримінальні наслідки", - наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що також фіксуються всі нечисленні імена колабораціоністів.

"На кожного з них обов’язково чекає лава підсудних. Інтенсивність війни сьогодні така, що жодної пощади зрадникам більше не буде. Тому ще раз повторю: на кожного з колаборантів очікує максимально жорстка лава підсудних із подальшими великими тюремними строками. Це якщо вони доживуть до своїх особистих судів, а не отримають "нагороду" вже зараз. Наш спеціальний "нагородний відділ" працює цілодобово. Просто чекайте своєї черги!", - наголосив Подоляк.

"Запам'ятайте головне. Херсонщина є українською землею та буде звільнена Збройними силами України, незалежно від вигадування нових назв чи ідей для приєднання до інших "російських бандитських галактик". Увесь світ бачив мужність і хоробрість жителів Херсона, які виходили з українськими прапорами зупиняти колони російської військової техніки. Ми не дозволимо кремлівським хворобливим імперським амбіціям забрати в наших громадян право на щасливе майбутнє", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк вважає, що у Херсонській області буде вбито стільки російських військових, скільки буде потрібно для звільнення всієї області з-під окупації.

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