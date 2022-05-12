На Херсонщині ворог підтягує ресурси, відновлює технічні потужності, здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.

За наявними даними ворог готується до захоплення всієї Херсонщини під свій контроль.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь", інформуючи про поточну ситуацію.

Як зазначається окупаційні війська продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубіжі на Миколаївщині, Херсонщині.

При цьому на Херсонщині ворог підтягує ресурси, відновлює технічні потужності, здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.

На Миколаївському напрямку продовжуються серійні обстріли реактивними системами залпового вогню як наших позицій, так і промислової зони Миколаєва. Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру та тиснути психологічно на мирне населення.

"Постраждалих немає і дух миколаївців – незламний", - зазначили у ОК "Південь"

Крім того повідомляється, що корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі змін не зазнало, загрози зберігаються.

Як повідомляв УНІАН, вранці ОК "Південь" інформувало, що Росія тримає щонайменше півсотні ракет морського базування у постійній готовності до завдання удару.

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