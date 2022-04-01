Працівникам міськвиконкому запропонували "співпрацювати" із загарбниками.

У Каховці Херсонській області російські окупанти поставили нову "владу".

Про це повідомляється на сторінці Каховської міської територіальної громади в Facebook.

1 квітня озброєні загарбники зайшли в будівлю Каховського міськвиконкому. Відзначається, що з ними перебували кілька місцевих жителів.

"Всіх працівників міськвиконкому, які на той час були на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони і повідомили, що міська влада, яка зараз організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов'язками. Військовими РФ повідомлено, що відсьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції Буховець Олег, Керівник КВУ "Водоканал" Гаврилюк Олег", - йдеться в повідомленні.

Працівникам міськвиконкому погрожували звільненням, якщо вони відмовляться "співпрацювати" з окупантами.

"Керівництво Каховської міської територіальної громади відмовилося від пропозиції", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбницькі війська розгорнули логістичну базу в районі Нової Каховки.

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