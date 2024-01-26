На Кримському півострові твердження "Росія тут назавжди" заграло херсонською "тривожністю", вважає радник мера Маріуполя.

Ситуація в Криму опинилася в центрі уваги - так званий "очільник" півострова Сергій Аксьонов наказав запровадити "особливий режим" перетину адміністративного кордону з поки ще окупованою частиною Херсонської області.

В "указі" посіпаки росіян йдеться, що пропускний режим на півночі Кримського півострова "прирівнюється до режиму пропуску через держкордон РФ", повідомляє "Радіо Свобода". За відомостями видання, перетнути адмінкордон люди можуть на залізничних пунктах пропуску "Джанкой" і "Армянськ" та на автомобільних ПП - "Перекоп", "Джанкой", "Армянськ".

Радник мера поки ще окупованого міста Маріуполь Петро Андрющенко в Telegram пояснив, що на практиці означає для людей запровадження посіпакою загарбників "особливого режиму" перетину адмінкордону.

Відео дня

"На практиці це означає (крім ускладнень логістики) фільтрацію і перевірки, аналогічні на перетині кордону біля Новоазовська. З чим вітаємо кримчан і відвідувачів окупованого півострова. "Росія тут назавжди" заграла херсонською "тривожністю", - поділився він.

Важливі новини України щодо війни - сьогодні це варто прочитати

Українські воїни у 2022 році під час контрнаступу звільнили від росіян правобережжя Херсонської області, в тому числі Херсон. Противники стверджували, що в Херсоні Росія нібито "залишиться назавжди".

Київ зараз налаштований на те, щоб силою звільнити від супротивника Крим. На півострові вже не раз лунали вибухи на важливих ворожих військових об'єктах.

На думку майора запасу Національної гвардії Олексія Гетьмана, українським воїнам на лівому березі Дніпра необхідно зробити плацдарм, який буде вздовж річки не менше 20 кілометрів, і 20 кілометрів углиб від берегової лінії, і тоді вони зможуть рухатися на північний захід Кримського півострова.

Вас також можуть зацікавити новини: