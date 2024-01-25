Цю авіабазу почали будувати трохи більше року тому. Однак, в даний час окупанти не ризикують залишати там багато вертольотів, як раніше.

Російські окупанти в даний час використовують базу відпочинку "Хвиля" на Арабатській стрілці в якості місця дислокації своїх вертольотів.

Як пише Кримський вітер, на початку грудня 2023 року з'являлася інформація про те, що окупанти ховають вертольоти мало не на пляжі в анексованому Криму, влаштувавши там "секретну" авіабазу, про що свідчили супутникові знімки. Росіяни стягнули туди свою авіацію з авіабази "Чаплинка".

Як зазначило видання, цю авіабазу почали будувати трохи більше року тому. Там обладнано 20 майданчиків, на яких раніше були вертольоти Мі-8, Мі-24, Ка-52 і, можливо, Мі-28. Зокрема, на знімку від 20 травня 2023 року на "авіабазі" можна нарахувати 10 машин.

Відео дня

А вже свіжі супутникові знімки, що датуються січнем 2024 року, показують, що окупанти і зараз використовують цей майданчик для дислокації своїх вертольотів, але розміщують їх там у меншій кількості.

Аналіз обстановки за декілька крайніх днів показав, що росіяни там залишають до 4 вертольотів одночасно і розставляють їх розосереджено.

Ситуація в Криму

ЗСУ час від часу кошмарять окупантів у Криму. Так, 4 січня півострів атакували дрони і ракети. Адепти "русского міра" скаржилися, що атака була наймасовішою за останній час. В ЗСУ повідомили, що завдано ударів по ворожих складах боєприпасів та командному пункту.

А екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий говорив, що загарбники не можуть обходитися без Криму під час повномасштабної війни проти України.

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