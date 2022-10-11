Громадський транспорт завтра курсуватиме у звичайному режимі.

В Львові електропостачання відновлено на 99%, а вода до ранку буде у всіх.

Про це повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

Він зазначає, що громадський транспорт завтра курсуватиме у звичайному режимі.

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"Інформація станом на 23:20. Електроенергія в місті відновлена на 99%. Громадський транспорт із завтрашнього дня курсуватиме у звичному режимі. Вода до ранку буде у всіх", - написав Садовий.

Він також подякував усім працівникам ремонтних служб міста за оперативну роботу.

Ситуація зі світлом у Львові: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, окупанти випустили по території Львівської області 15 ракет. Системи ППО 7 з них збили, 8 - потрапили в енергетичні підстанції.

Голова Львівської ОВВА Максим Козицький повідомив, що зафіксовано попадання по об'єктах енергетичної інфраструктури. Місцеві жителі повідомляли про проблеми з електропостачанням і зв'язком в регіоні.

В офісі президента закликали українців сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії. Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів, яку техніку треба вимкнути, щоб розвантажити мережу.

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