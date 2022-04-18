Окупанти всім маріупольцям надягають на праву ногу і на ліву руку білу пов'язку - точно таке ж маркування мають всі військові противника.

У Маріуполі на території заводу "Азовсталь" дійсно перебуває велика кількість цивільних, в тому числі жінки, діти.

Про це сказав керівник патрульної поліції міста Маріуполь Михайло Вершинін.

"На території заводу "Азовсталь" дійсно знаходиться велика кількість цивільних, в тому числі жінки, діти, люди похилого віку і грудні діти, в тому числі. Ці люди ховалися від обстрілів, тому що тут є притулок, який дозволяє якийсь час пережити обстріли" - сказав він.

Вершинін повідомив, що жителі міста "росіянам не вірять - вони бачать, що відбувається в місті й тому вони залишаються на заводі".

При цьому він розповів, що російські окупанти місцеве населення - в місті залишилося близько 100 тисяч осіб, використовують: "за їжу вони розкопують завали, збирають трупи і роблять масові поховання, тобто (окупанти - УНІАН) просто прибирають сліди своєї діяльності після обстрілів".

Вершинін повідомив, що окупанти всім маріупольцям надягають на праву ногу і на ліву руку білу пов'язку - точно таке ж маркування мають всі військові противника. "Точно таке ж маркування мають всі військові противника, тобто Російської Федерації і так званої "ДНР". Відповідно, вони вводять місцеве населення в ранг комбатантів, позначаючи їх таким чином, і потім спеціально відправляють цих людей на точки, де відбувається вогневий контакт між сторонами і ці люди можуть загинути, тобто це підтверджена інформація: це є і є постійно" – розповів Вершинін.

Нагадаємо, українська армія, яка зараз перебуває в обложеному Маріуполі, відмовилася від капітуляції, яку раніше пропонувала їй російська сторона.

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