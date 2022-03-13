Військова техніка з маркуванням "Z" їздить центральними вулицями міста.

У Мелітополі окупанти ввели комендантську годину з 6 вечора до 6 ранку і заборонили проведення акцій і мітингів. Кажуть, нібито в цілях безпеки. Про обмеження місцевих жителів поінформували через гучномовець. Військові машини з маркуванням російських окупантів "Z" їздили по центру міста.

Відео публікує Telegram-канал "Новинач".

"Військово-цивільна адміністрація Мелітополя з метою запобігання правопорушень і забезпечення громадського порядку тимчасово забороняє мітинги і демонстрації. З 18:00 до 6: 00 вводиться коммендантська година", - кажуть з гучномовця окупанти.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, чутно, як місцеві жителі, незадоволені почутим, посилають окупантів у відомому напрямку російського військового корабля.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня стало відомо про викрадення міського голови Мелітополя Івана Федорова. Досі його місцеперебування невідоме.

У Міністерстві закордонних справ України це викрадення кваліфікували як військовий злочин.

12 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Федорова катують, щоб записати відео на підтримку окупантів.

Пізніше сотні жителів Мелітополя вийшли на площу проганяти окупантів з міста - вимагали повернути мера.

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