У Токмаку люди не можуть отримувати меддопомогу, адже лікарня там переповнена пораненими російськими окупантами.

У Мелітопольському районі російські окупанти заблокували доступ цивільним людям до медичної допомоги.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"У Мелітопольському районі рашисти заблокували доступ цивільних людей до медичної допомоги. У Токмаку жителі не можуть отримувати екстрену і планову медичну допомогу, адже лікарня переповнена пораненими російськими військовими", - розповів він.

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Водночас Федоров зауважив, що в цьому є і гарна новина, оскільки Збройні сили України "настільки вдало б'ють по ворогу на Запорізькому напрямку, що окупанти вже не знають, куди відправляти поранених і ліквідованих військових".

Мер також нагадав, що в Мелітополі окупанти "примусом і обманом збирають донорську кров у населення".

"А вчора в черговий раз до мелітопольського моргу привезли "Урал" з тілами ліквідованих окупантів. Тож "друга армія світу" зазнає значних втрат, але при цьому традиційно кошмарить цивільних і провокує чергову гуманітарну катастрофу", - підкреслив Федоров.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, 1 червня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на тимчасово окупованих територіях України, де російський окупаційний режим намагається встановити свою владу, є великі проблеми з доступом до лікарських засобів.

За даними Генерального штабу ЗСУ, медичні заклади на окупованих територіях переповнені через велику кількість поранених російських військових. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію Росії, смертність серед них перевищує 50%.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 жовтня серед особового складу орієнтовно склали близько 64 тис. 700 осіб. За добу українськими військами було знищено ще 400 російських окупантів.

За попередніми даними, напередодні у Мелітополі було уражено військову базу окупантів.

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