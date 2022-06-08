Загалом місто очищене від майже 50% білбордів.

У Миколаєві з початку повномасштабного вторгнення путінських вояк в Україну знесли близько 300 рекламних щитів, які спрямовані на потреби ЗСУ.

Про це повідомляють у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції обласної міськради.

Як наголошується в повідомленні, все, що демонтовано – стало протитанковими "їжаками", конструкціями для блінджаїв або насипів. Загалом же місто очищене від майже 50% білбордів, робота в цьому напрямку триває.

Також у міськраді підкреслили, що половина чоловіків-працівників департаменту, разом з нашим директором, стали до лав ЗСУ та боронять наш спокій. Інша половина зараз працює з подвійним навантаженням, щоб відсутність колег не впливала на роботу департаменту.

Як напередодні стало відомо, російські вояки знищили в Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні. Цей удар суперечить недавнім обіцянкам Путіна щодо безпечного проходу через Чорне море з українських портів для торгового судноплавства.

Також УНІАН писав, що в Миколаєві заборонили відвідувати пляжі до кінця війни. Також на період воєнного стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони.

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