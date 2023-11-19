Серед знищеної техніки - 86 танків і 185 артилерійських систем.

Сили оборони України за цей тиждень ліквідували понад 7 тисяч російських загарбників і знищили більше ніж 700 одиниць озброєння. Про це повідомив генерал-лейтенант, перший заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк.

Зокрема, втрати ворога за тиждень - це 7029 знищених окупантів та 711 одиниць озброєння та військової техніки.

"За тиждень з 13 по 19 листопада Силами оборони України знищено близько 7020 осіб особового складу противника", - повідомив Павлюк.

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Крім того, суттєвих втрат російські війська зазнали в озброєнні та військовій техніці:

86 танків;

94 бойових броньованих машин;

185 артилерійських системи;

17 реактивних систем залпового вогню;

8 установок ППО;

170 одиниць автотехніки;

18 одиниць спецтехніки.

"Окрім цього нашими захисниками знищено 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак", - уточнив Павлюк.

Втрати РФ у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, з часу початку повномаштабного вторгнення загальні бойові втрати російських окупантів становлять близько 318 тисяч 570 осіб, у тому числі 1190 за минулу добу.

Зокрема, лише на Таврійському напрямку за минулу добу ліквідовано більше ніж 530 російських загарбників, ще п'ятьох взято в полон. Також знищено 36 одиниць військової техніки.

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