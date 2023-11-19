Сили оборони України за цей тиждень ліквідували понад 7 тисяч російських загарбників і знищили більше ніж 700 одиниць озброєння. Про це повідомив генерал-лейтенант, перший заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк.
Зокрема, втрати ворога за тиждень - це 7029 знищених окупантів та 711 одиниць озброєння та військової техніки.
"За тиждень з 13 по 19 листопада Силами оборони України знищено близько 7020 осіб особового складу противника", - повідомив Павлюк.
Крім того, суттєвих втрат російські війська зазнали в озброєнні та військовій техніці:
- 86 танків;
- 94 бойових броньованих машин;
- 185 артилерійських системи;
- 17 реактивних систем залпового вогню;
- 8 установок ППО;
- 170 одиниць автотехніки;
- 18 одиниць спецтехніки.
"Окрім цього нашими захисниками знищено 3 ворожі ракети, 123 БпЛА, а також один літак", - уточнив Павлюк.
Втрати РФ у війні проти України
Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, з часу початку повномаштабного вторгнення загальні бойові втрати російських окупантів становлять близько 318 тисяч 570 осіб, у тому числі 1190 за минулу добу.
Зокрема, лише на Таврійському напрямку за минулу добу ліквідовано більше ніж 530 російських загарбників, ще п'ятьох взято в полон. Також знищено 36 одиниць військової техніки.
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