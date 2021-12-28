Міністр оборони Резніков закликав місцеву владу утриматись від дій і висловлювань, які політизують справу організації територіальної оборони.

У Міністерстві оборони України закликали органи місцевого самоврядування діяти у межах своєї компетенції та не допускати неузгоджених кроків і заяв, які йдуть всупереч положенням Закону України "Про основи національного спротиву", можуть ввести громадян в оману і зашкодити інтересам оборони держави.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

"Звертаюся до всіх керівників органів місцевого самоврядування та інших обраних осіб. Я закликаю вас утриматись від дій і висловлювань, які політизують справу організації територіальної оборони. Мова йде про найважливіше — захист нашої країни. Тут не місце піару та пересмикуванням. Ми усі спільно маємо працювати заради інтересів України, кожен - у межах своїх повноважень. Зміцнювати обороноздатність, а не шкодити їй, розбалансовуючи процес. Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Очільники громад не очолюють формування Сил територіальної оборони і мають діяти у межах своїх компетенцій", - сказав міністр оборони Олексій Резніков.

Законом "Про основи національного спротиву" визначено, що організація та виконання завдань територіальної оборони належить Силам територіальної оборони як складовій ЗСУ, а керівництво теробороною здійснюється Головнокомандувачем ЗСУ через Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Етапи і порядок створення та розвитку Сил територіальної оборони ЗСУ визначаються Головнокомандувачем Збройних Сил України.

"Будь-які структури, створені посадовими особами органів місцевого самоврядування, не входять до складу Сил територіальної оборони ЗСУ. Місцеві державні адміністрації беруть участь, а не створюють самостійно штаби територіальної оборони", - йдеться у повідомленні.

"Ми виходимо на практичну стадію реалізації положень цього фундаментального закону. І важливо, щоб кожен розумів, де його компетенція починається і де завершується. В питаннях оборони не може бути ніякої двозначності. Тож, перше і єдине, що всі мають запам‘ятати — створення Сил територіальної оборони як окремого потужного компоненту всеохоплючої оборони у складі Збройних Сил України — це виключна компетенція військових, їх функція. На рівні з десантно-штурмовими військами, авіацією чи флотом тощо. Армія формує структуру Сил ТрО, готує відповідні плани, ставить завдання, призначає командирів, надає зброю. А міські та сільські голови, загалом місцеве самоврядування робить свій внесок у забезпечення належної матеріальної бази. Мають бути приміщення, електрика, вода, тепло, чисті вулиці, вирішені інші супутні питання. І ми вдячні за підтримку, яка вже надається", - сказав міністр оборони.

Зараз комплекс нормативно-правових актів щодо реалізації положень закону перебуває на фінальній стадії затвердження.

Після затвердження підзаконних актів Міноборони організує навчання місцевих керівників для недопущення помилок та самовільних дій, які вже зустрічаються на місцях, та буде вимагати дотримання законодавства.

Територіальна оборона в Україні

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня телеканал "Київ" повідомив, що 29 грудня з 12:00 до 13:00 у столиці перевірятимуть готовність територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен для передачі сигналу цивільного захисту "Увага всім".

З 1 січня в Україні набуває чинності закон про основи національного спротиву, що визначає правові та організаційні засади національного спротиву, завдання й повноваження сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву. "Національний спротив" – це залучення всього населення до протидії агресору, а також підготовка до такої протидії.

Територіальна оборона вестиметься по всій території України поза межами бойових дій, а рух опору – на тимчасово окупованій території.