Генсек НАТО переконаний, що українські атаки на військові об'єкти в Росії є абсолютно законними.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Німеччину та інші країни Альянсу продовжити постачання зброї Україні.

"Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України - це найшвидший шлях до миру", - заявив Столтенберг в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він також переконаний, що українські атаки на військові об'єкти в Росії є абсолютно законними. "Кожна країна має право захищати себе. Україна теж", - сказав Столтенберг. Генсек НАТО зазначив, що підгрунтям для цих ударів на території РФ стали масовані російські атаки на цивільну інфраструктуру.

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Коментуючи можливість надання Україні ракет середньої дальності, Столтенберг сказав, що "існує постійний діалог між союзниками та з Україною щодо конкретних систем".

Він також зазначив, що раніше союзники по НАТО вже постачали Україні далекобійні системи. До них відносяться ракетні установки HIMARS, далекобійна артилерія та безпілотники.

Зброя для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив цього місяця, що Німеччина не передаватиме Україні танки західних зразків в односторонньому порядку. За його словами, передача Україні будь-якого озброєння продиктована обережністю, спрямованою на запобігання прямої конфронтації між НАТО і Росією.

Відмовив Берлін і Польщі, яка пропонувала передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot. У Міноборони Німеччини пояснили, що не мають на своїх складах систем Patriot, які б вона могла відправити Україні. Наявні в неї системи є частиною колективної оборони НАТО.

Разом із тим Німеччина передала Україні систему протиповітряної оборони Iris-T, що вже стоїть на захисті українського неба. Також у вересні ЗСУ отримали РСЗВ Mars II і бронетранспортери Dingo. Йшлося і про передачу чотирьох самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 і боєприпасів до них.

Тим часом, 5 грудня видання The Wall Street Journal повідомило про те, що США таємно модифікували передані Україні ракетні установки HIMARS, щоб їх не можна було використовувати для запуску ракет великої дальності по Росії, в тому числі ATACMS. Утім, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ніяких таємних модифікацій зброї, в тому числі ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, Збройні Сили України на фронті не використовують.

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