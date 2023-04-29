Українські спецпризначенці тренуються в Німеччині перед контрнаступом.

Бійці українських підрозділів спецпризначення тренуються на понад десяти військових полігонах Німеччини, готуючись до майбутнього контрнаступу ЗСУ. Про це пише німецьке видання Bild.

Відзначається, що німецька армія зараз допомагає готувати не тільки рядових бійців, танкістів і артилеристів, а й бійців спецпризначення. Зокрема їх навчають тактиці міського бою, що особливо важливо для визволення окупованих міст.

"Операції в густонаселених районах вимагають особливих навичок, бої часто відбуваються на дуже коротких дистанціях і на декількох [висотних] рівнях, а небезпека мін-пасток особливо висока", – пише видання.

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Боям у відкритому полі теж приділяється увага. Українських спецпризначенців навчають тому, як атакувати противника в окопах, що вельми актуально з урахуванням того, скільки траншей і окопів нарили росіяни на захопленій території при підготовці до українського контрнаступу.

Окремий напрямок підготовки - навчання навичкам виживання в тилу ворога.

За даними Bild, зараз у Німеччині проходить навчання "чотиризначна кількість" українських військовослужбовців, включаючи "тризначну кількість" членів екіпажів танків Leopard 1. Скільки навчається спецназівців - не уточнюється.

Перспективи українського контрнаступу

Військовий експерт Роман Світан вважає, що перша фаза контрнаступу ЗСУ вже почалася. На поточному етапі працює фронтова розвідка, яка заходить на глибину до 30 км в російський тил, щоб визначити найбільш підходящі маршрути наступу і пріоритетні цілі ударів.

За словами Володимира Зеленського, Україна не чекатиме прибуття західних винищувачів, щоб почати контрнаступ. Він зазначив, що затягувати зі звільненням українських територій не слід.

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