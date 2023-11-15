Війська РФ перетворили місто у смітник, на дахах будинків стоять кулемети.

Тимчасово окупована Нова Каховка на Херсонщині наразі перебуває на лінії фронту та постійно обстрілюється. Український мер міста Володимир Коваленко розповів проекту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя", що відбувається на території цієї громади.

Зокрема, він розповів, що у самому місті постійні обстріли, тому більшість жителів намагається не перебувати на вулицях, тільки в разі великої необхідності.

Крім того, за словами Коваленка, у місті фактично не залишилося російського офіцерського складу.

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"Щодо дій окупантів, то згідно з тією інформацією, яка в мене є, а вона є майже кожного дня, практично на лінії фронту залишилися рядовий і сержантський склад. Офіцери відійшли в тил", – повідомив він.

Також він розповів, що до певних вулиць у жителів Нової Каховки взагалі доступ перекритий, у порушників цієї заборони загарбники стріляють без попередження.

"Це паркова територія, там все заміновано, там все в залізобетонних конструкціях, все заросло бур’янами. Місто перетворили в смітник. І повиставляли з других поверхів та на покрівлях житлових будинків міномети чи кулемети", – додав він.

Що відбувається на півдні

Як повідомляли аналітики ISW, Збройні сили України продовжили бойові дії на лівому березі Херсонської області. Згідно з геолокаційними кадрами, українські війська просунулися до Кринок.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив, що Сили Оборони захопили плацдарм на лівому березі Дніпра.

Військовий експерт Сергій Грабський пояснив, що відхід ворога на цій ділянці призведе до обвалу південного фронту, що означає фактично блокування Криму.

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