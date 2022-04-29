Зброя високої дальності буде мати вирішальне значення на наступному етапі війни України проти Росії.
Про це заявив Міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи на прес-конференції в Пентагоні разом з Міністром оборони Канади Анітою Ананд.
"Що буде мати вирішальне значення в цьому наступному бою, так це дальній вогонь", - сказав глава Пентагону.
Він також прокоментував запит Байдена на 33 млрд доларів для допомоги Україні.
"Ми закликаємо Конгрес невідкладно схвалити наше прохання і дякуємо їм за величезну підтримку досі", - додав він.
Своєю чергою Аніта Ананд підтвердила, що канадські військовослужбовці також навчають українців тому, як використовувати гаубиці Howitzer.
"Ми посилили нашу підтримку, поставивши гаубиці M777 українським силам, і я можу підтвердити, що канадські солдати нині навчають своїх українських колег поводженню з цією зброєю", - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки розглянула і підтримала відкриття ленд-лізу для України.