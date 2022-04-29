Канадські військовослужбовці навчають українців тому, як використовувати гаубиці Howitzer.

Зброя високої дальності буде мати вирішальне значення на наступному етапі війни України проти Росії.

Про це заявив Міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи на прес-конференції в Пентагоні разом з Міністром оборони Канади Анітою Ананд.

"Що буде мати вирішальне значення в цьому наступному бою, так це дальній вогонь", - сказав глава Пентагону.

Він також прокоментував запит Байдена на 33 млрд доларів для допомоги Україні.

"Ми закликаємо Конгрес невідкладно схвалити наше прохання і дякуємо їм за величезну підтримку досі", - додав він.

Своєю чергою Аніта Ананд підтвердила, що канадські військовослужбовці також навчають українців тому, як використовувати гаубиці Howitzer.

"Ми посилили нашу підтримку, поставивши гаубиці M777 українським силам, і я можу підтвердити, що канадські солдати нині навчають своїх українських колег поводженню з цією зброєю", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки розглянула і підтримала відкриття ленд-лізу для України.

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