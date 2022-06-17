Окупанти здійснили спробу просунутись у напрямку Василівки та Берестового, але відійшли під щільним вогнем українських військових.

У районі Золотого підрозділи Збройних сил України відбили штурм та відкинули противника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

За його словами, на Донецькому напрямку ЗСУ стримують сили противника, який зосередився на спробах оточити українські війська в районах Сєвєродонецька та Лисичанська, а також блокувати основні логістичні шляхи.

"На Лиманському напрямку ворог б’є артилерією в бік Сіверська. Окупанти продовжують підготовку до форсування річки Сіверський Донець. Через Сватове в напрямку Старобільська переміщено танки, бойові броньовані машини та інженерну техніку окупантів", - зазначив речник.

Також він повідомив, що на Бахмутському напрямку українські захисники перешкоджають спробам противника оточити Сили оборони в районах населених пунктів Горіхове та Гірське. Ворог перегруповується та посилює свої війська на напрямку Попасна – Миколаїв.

"В районі Золотого українські воїни відбили штурм і відкинули противника. Окупанти здійснили спробу просунутись в напрямку Василівки та Берестового, але відійшли під щільним вогнем з боку українських військ", - зазначив Мотузяник.

За його даними, ворог перегруповується з метою поновити наступ у напрямку Тернова – Рубіжне. У населених пунктах Перемога, Байрак, Шестакове, Рубіжне і Верхній Салтів окупанти ведуть повітряну розвідку.

"В районі Кочубіївки українські сили звели нанівець спроби противника провести розвідку боєм і відкинули його на попередні позиції", - розповів речник.

Він також додав, що українські сили відбили штурм у районі Богородичного, яке окупанти намагались взяти під свій контроль.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що танкова бригада ЗСУ філігранно відпрацювала артилерією по техніці РФ. Все це потрапило на ефектне відео.

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